„Die Taliban hören Musik, aber sie geben es nicht zu“

Mit welchem Trick die Taliban ihr Musikverbot umgehen, wie Afghanen sich Hochzeitsmusik erschleichen und wie man nun in Kabuls ehrwürdigem Musikerviertel überlebt: Ein Bericht aus Kabul.

Die letzten Jahrzehnte haben viele Gassen Kabuls verändert. Während ihre einstigen Bewohner vor Krieg und Terror geflüchtet sind, haben sich andere – meist deutlich ärmere Afghanen aus anderen Provinzen – in der afghanischen Hauptstadt angesiedelt. Das hat unter anderem zu einem rasanten Anstieg der Einwohnerzahl geführt. Ähnlich ist es auch in Kharabat in der Kabuler Altstadt. Einst lebten hier viele Sikhs und Hindus, mittlerweile haben die meisten das Land verlassen. Viele Gesichter hier erscheinen nicht nur Besuchern neu, man hört Paschto und Farsi-Dialekte aus dem Norden des Landes. Das originale Kabuli, der persische Dialekt der Hauptstadt, ist zwar noch da, allerdings rarer.