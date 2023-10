Was ist bloß mit dem Pfund los?

Die jüngste Sitzung der britischen Notenbank ließ das Pfund abrutschen. Interventionen auf dem Devisenmarkt wird es keine geben - selbst wenn es weiter bergab geht. Und so können Anleger davon profitieren.

Wien. Kaum eine Schlagzeile wird in der Finanzbranche derzeit derart genau verfolgt wie jene zu den Aktivitäten der Notenbanken. Das Rätselraten um den weiteren Verlauf der globalen Geldpolitik dauert bereits seit dem Vorjahr an, als die Zinswende infolge hoher Inflationsraten eingeläutet wurde. Auf der jüngsten Sitzung der US-Notenbank beließ Fed-Chef Jerome Powell den Leitsatz unverändert in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Der oberste US-Währungshüter wollte jedoch weitere Anhebungen nicht ausschließen – je nach Entwicklung der Verbraucherpreise.

Das konjunkturelle Umfeld ist dabei nicht einfach, die Nervosität der Marktteilnehmer wächst. In einer Welt, in der es kaum Wachstum gibt, warten die Anleger auf das erste taubenhafte Signal der Fed, meint Lewis Grant, Senior Portfolio Manager for Global Equities beim US-Vermögensverwalter Federated Hermes Limited. „Der Zinshöchststand ist nahe. Doch angesichts des Ölpreisanstiegs und der anhaltend gemischten Wirtschaftsaussichten ist er nicht nahe genug.“

Britische Inflation sinkt