Die „Glorreichen Sieben“ beherrschen die Welt

Apple-Chef Tim Cook beim Wonderlust-Event in Cupertino/Kalifornien am 12. September. Reuters

US-Techkonzerne sind mit dem Boom des Computers, des Internets, der Mobilkommunikation sowie Social Media groß geworden. Und nun profitieren sie auch noch vom KI-Hype. Was können Anleger hier noch erwarten?

Wien. 1300 Dollar – so viel oder besser gesagt so wenig betrug das Startkapital der drei Technikfreaks Steve Jobs, Steve Wozniak und Ron Wayne, als sie am 1. April 1976 in einer Garage im kalifornischen Los Altos eine Firma gründeten und ihr den Namen Apple gaben, um den von ihnen entwickelten Personal Computer – den weltweit ersten PC – auf den Markt zu bringen. Wayne stieg aus Sorge um die Zahlungsmoral des ersten Kunden schon elf Tage später aus und verkaufte seine Anteile um 2300 Dollar. Ein riesiger Fehler, wie man heute weiß.