Israel/Türkei: Ein Gas-Deal als Versöhnungsprojekt

Eine Gas-Pipeline für Europa soll die israelisch-türkische Wiederannäherung krönen. Der türkische Präsident Erdogan erwartet den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu zu einem Besuch in Ankara.

Istanbul. „Terrorist“, „Besatzer“, „antisemitischer Diktator:“ Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben sich in den vergangenen Jahren gegenseitig viele Schimpfwörter an den Kopf geworfen. Nun leiten sie einen Neuanfang in den Beziehungen zwischen ihren Ländern ein: Netanjahu wird in den kommenden Wochen in der Türkei erwartet. Israel und die Türkei sprechen über den Bau einer Pipeline durch das östliche Mittelmeer, das israelisches Erdgas über Anatolien nach Europa bringen soll.