Wie Österreich am Finanzmarkt um seine Investoren rittert

Die Renditen an den Bondmärkten sind inzwischen so hoch, wie seit über zehn Jahren nicht. Wie sich die Republik in diesem Umfeld positioniert.

Wien. So schnell kann es gehen: Jahrelang hatte niemand an höhere Zinsen geglaubt – auch der Kapitalmarkt nicht. Dass Staaten Geld fürs Schuldenmachen bekamen (Staatsanleihen also mit negativen Renditen versehen waren), wurde von einer Mehrheit – auch aus Mangel an attraktiven Alternativen – zähneknirschend akzeptiert. Doch da waren die geldpolitischen Vorzeichen gänzlich andere.