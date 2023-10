Orbáns Erpressungstaktik wirkt

Ungarn droht mit einem Veto gegen die Erhöhung des EU-Budgets. Damit will es 13 Milliarden Euro aus Brüssel freibekommen, die wegen Rechtsverletzungen eingefroren sind.

Brüssel. Setzt sich Viktor Orbán einmal mehr gegen Brüssel und den Rest Europas durch? Die ­Vetodrohung des ungarischen Ministerpräsidenten gegen die Erhöhung des EU-Budgets, welche in erster Linie zusätzlichen Hilfen für die Ukraine geschuldet ist, scheint die Europäische Kommission weichzukochen. Am Dienstag berichteten die „Financial Times“ und die Nachrichtenagentur Reuters unabhängig voneinander, dass die Kommission rund 13 Milliarden Euro an Kohäsionsförderungen, die wegen der Korruption und Untergrabung der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn auf Eis liegen, noch heuer freigeben könnte.

Ungarn verletzt Grundrechte