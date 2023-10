Von Libyen bis Mali: Putin sichert seine Macht ab

via APA/AFP/LNA

General Khalifa Haftar (l) mit Russlands Vize-Verteidigungsminister Jewkurow in Moskau. via APA/AFP/LNA

Russland hilft Libyens General Khalifa Haftar – und auch Wagner-Söldner spielen dabei eine wichtige Rolle. Das ist Teil einer größeren Strategie, mit der Putin auch den Westen unter Druck setzen will.

Er hatte einst Libyens Machthaber Muammar al-Gaddafi gedient. Dann fiel Khalifa Haftar in Ungnade und setzte sich in die USA ab. Mit dem Aufstand gegen Gaddafi kehrte Haftar nach Libyen zurück. Dort kontrolliert der heute 79-jährige General mit seiner sogenannten Libyschen Nationalarmee (LNA) den Osten des Landes. Haftar ist einer der mächtigsten Player im blutigen Bürgerkrieg, der Libyen paralysiert. Er wurde von Frankreich unterstützt und zuletzt auch von Italiens Regierung umworben. Doch einer seiner wichtigsten Verbündeten sitzt in Moskau.