Finanzausgleich: 2,4 Mrd. Euro zusätzlich für Länder und Gemeinden

Bund und Länder haben sich geeinigt. „Wir haben uns alle auf einander zubewegt“, sagte ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner.

Bund und Länder haben sich heute in Wien bei den Verhandlungen zum Finanzausgleich geeinigt. Demnach wird der Bund den Ländern 2,4 Mrd. Euro zusätzlich pro Jahr zur Verfügung stellen, wie Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in einem kurzfristig einberufenen Pressestatement im Finanzministerium bekannt.

Geeinigt hat man sich auch auf den von Brunner vorgeschlagenen „Zukunftsfonds“, über den zielgebunden Mittel fließen sollen. Er umfasst 1,1 Mrd. der genannten 2,4 Mrd. Euro, sagte Finanzminister Brunner (ÖVP). Diese Mittel sollen etwa den Bereichen Kinderbetreuung, Elementarpädagogik, Wohnen und Klima/Umwelt zu Gute kommen.

Brunner sah in dieser Grundsatzeinigung einen „sehr wichtigen Schritt für die weiteren Verhandlungen“. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) erklärte, mit dieser Einigung sei der Grundstein gelegt auch in Sachen Gesundheitsreform. Auch die Finanzierung der Pflege für die nächsten fünf Jahre sei damit sichergestellt.

Zukunftsfonds „leitet Paradigmenwechsel ein“

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zeigte sich in einer ersten Reaktion erfreut: „Heute gab es einen Durchbruch und ein außer Streit stellen der Summen zum Finanzausgleich“, erklärte er in einem schriftlichen Statement. „Das Herzstück der heutigen Vereinbarung ist der Zukunftsfonds: Damit wird ein Paradigmenwechsel eingeleitet, der die föderale Struktur stärkt und Rücksicht auf unterschiedliche Herausforderungen nimmt. Jetzt müssen die Details in den verschiedenen Bereichen fertig verhandelt werden.“

Mit dem Finanzausgleich wird geregelt, zu welchen Teilen die Steuern an Bund, Länder und Gemeinden verteilt werden. Wie viel Geld verteilt wird, hängt von den jährlichen Steuereinnahmen ab. Im Vorjahr lagen die gemeinschaftlichen Bundesabgaben bei rund 93,3 Milliarden. Mit dem Finanzausgleich verbunden sind Regelungen zur Finanzierung so unterschiedlicher Materien wie Kinderbetreuung, Wohnbauförderung, Pflege oder Abfallwasserwirtschaft. Eigentlich wäre der zuletzt 2016 verhandelte Finanzausgleich schon vor zwei Jahren neu zu verhandeln gewesen, doch hat man sich angesichts der Corona-Pandemie zu einer Verlängerung der alten Modalitäten verständigt.