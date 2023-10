Kanadisches Unterhaus zerrte neuen Speaker nach vorne

Die Abgeordneten des House of Commons stimmten in einer geheimen Wahl für den Liberalen Greg Fergus.

Wenn im kanadischen Parlament ein neuer Speaker (vergleichbar mit dem österreichischen Parlamentspräsidenten) gewählt wird, will es die Tradition, dass er nach vorne zu seinem Platz geschleift wird. Immerhin war Speaker zu sein einst ein undankbarer Job. Das kanadische Staatsoberhaupt (also die britischen Könige) sollen Speaker, die mit unangenehmen Nachrichten zu ihnen kamen, kurzerhand köpfen haben lassen.

So kam es, dass am Dienstagabend der Liberale Abgeordnete Greg Fergus unter lautem Jubel der Regierungsfraktionen von Premierminister Justin Trudeau und Konservativen-Chef Pierre Poilievre quer durchs Plenum nach vorne gezerrt wurde. Er ist der 38. Speaker des Houses of Commons und der erste Schwarze, der diese Position einnimmt.

Dass das kanadische Unterhaus während der laufenden Legislaturperiode einen neuen Speaker wählt, ist äußerst ungewöhnlich. Es war notwendig geworden, nachdem Fergus‘ Vorgänger, Anthony Rota zurückgetreten war, weil er am vergangenen Freitag beim Besuch des ukrainische Präsidenten Wolodoymyr Selenskij einen 98-jährigen SS-Veteranen als Kämpfer für die Unabhängigkeit der Ukraine von Russland geehrt hatte.

Fergus setzte sich bei der Wahl – die einzige geheime Abstimmung, die das kanadische Unterhaus kennt - gegen sechs weiter Kandidaten für die Position des Speakers durch. In seiner ersten Rede erklärte er nun, dass er sich in seiner neuen Rolle vor allem für einen respektvollen Umgang der Parlamentarier untereinander einsetzen wolle. Das sei die Basis für jeden Dialog, außerdem habe man auch eine gewisse Vorbildwirkung nach außen zu erfüllen. Er erinnere sich gut an die Zeit als Trudeaus parlamentarischer Sekretär, sagte Fergus, als er für die Parlamentarier Wasser holte und Briefe verteilte.

Zivilisierte Debatten

Trudeau erklärte in seiner Rede nach der Speaker Wahl, Fergus sei gewählt worden, „um uns zu helfen, in unseren Debatten zivilisiert zu sein und uns zu erinnern, dass wir alle hier sind, um den Kanadiern zu dienen“. Oppositionschef Poilievre erklärte, die Kanadier seien darauf angewiesen, dass Fergus für Ehrlichkeit im Parlament sorgt.

Die Wahl des neuen Speakers fällt just mit dem Besuch von Österreichs Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) in Kanada zusammen. Sie ist dieser Tage in Kanada, um sich anzuschauen, wieso so viele internationale Fachkräfte dorthin migrieren und was Österreich in dieser Hinsicht von Kanada lernen kann.