Kevin McCarthy am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Wenige Momente zuvor war er als Sprecher des Repräsentantenhauses abgewählt worden - mit Stimmen aus seiner eigenen Partei. AFP/Getty Images/WIN MCNAMEE

Acht Republikaner warfen am Dienstag ihren Parteikollegen Kevin McCarthy als Mehrheitsführer aus dem Repräsentantenhaus - ein historischer Schritt. Was ist los in der Partei von Ex-Präsident Donald Trump?

Weinende Abgeordnete; Umarmungen; Republikaner beim gemeinsamen Gebet im Sitzungssaal. Und der Zwischenruf: „Was jetzt?!“