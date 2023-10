Österreichs beste Büros 2023 gekürt

Die Preisverleihung fand in der Buwog-Zentrale statt. Gewinner gibt es in vier Kategorien: von Großunternehmen bis hin zu Co-Working Spaces.

Wien. Auch heuer wieder konnten heimische Unternehmen ihre Büros präsentieren und von einer Fachjury bewerten lassen – im Rahmen des Awards „Office of the Year“ von CBRE. Seit dem Start des OOTY-Awards im Jahr 2016 hat sich viel getan in der Arbeitswelt. „Der Transformationsprozess spiegelt sich auch in den Büros wider“, sagt Andreas Ridder, Managing Director von CBRE Austria. Fanden sich unter den Einreichungen vor sieben Jahren fast nur klassische Groß- und Einzelraumbüros ohne Flächen für Interaktion oder Entspannung, so werden heute „unglaublich vielfältige und durchdachte Office-Lösungen eingereicht“. Sicher ist, „dass es Büros weiterhin geben wird – sie erhalten nur neue Funktionen“, bekräftigt Ridder. Heuer wurden rund 50 Projekte eingereicht und bewertet. Die Preisverleihung fand am vergangenen Donnerstagabend in der Buwog-Zentrale in der Rathausstraße 1 in Wien statt.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Florian Danner (Puls-4), der mit Andreas Ridder rund 150 Gäste begrüßen durfte. Katharina Schiffl

Die Kriterien: Design & Ergonomie, Flexibilität, Mitarbeiterfreundlichkeit, Wellness & Healthy Office, Innovation & Integration, Technik, Inspiration & Kreativität, Corporate Identity & Repräsentation. In der Kategorie Kleinunternehmen überzeugten drei Büros gleichermaßen und landeten auf Platz eins bei den OOTY-Awards: die PR-Agentur Schütze, Trinitas Immobilien und der Energie-Spezialist Püspök. Bei den Mittelunternehmen siegte Otto Immobilien mit zeitgemäßer Arbeitswelt. Die Metall-Auer GmbH setzt sich bei den Großunternehmen durch. Zum besten Co-Working-Space wurde jener der Immofinanz gekürt. „Der österreichische Büromarkt ist Bewegung. Die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden sind den Unternehmen wichtig“, so Ridder bei der Verleihung.

1. Platz in der Kategorie Großunternehmen: Metall-Auer CBRE

»Sicher ist, dass es Büros auch weiterhin geben wird – sie erhalten nur neue Funktionen.« Andreas Ridder Managing Director Austria (CBRE)

Die OOTY-Gewinner 2023 in vier Kategorien:

Kleinunternehmen: 1. Platz: Schütze Public Results GmbH 1. Platz: Trinitas Immobilien GmbH 1. Platz: Püspök Mittelunternehmen: 2. Platz: Österreichisches Volkswohnungswerk Gemeinnützige GmbH 1. Platz: Otto Immobilien GmbH Großunternehmen: 3. Platz: Borealis 2. Platz: HABAU Hoch- und Tiefbau GmbH 1. Platz: Metall-Auer GmbH Co-Working Spaces: 3. Platz: LIT Open Innovation Center - OIC GmbH 2. Platz: bluebird.space (Eine Marke der PINUS.TEAM Management Gesellschaft)1. Platz: TSH Collab Vienna 1. Platz: Immofinanz AG Mehr Infos unter: awards.cbre.at

(red.)