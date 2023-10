Und wieder ein falsch verschicktes Mail – diesmal zum Nobelpreis

Die heutigen Chemie-Nobelpreisträger wurden wohl vorzeitig preisgegeben. Mit „die Akademie hat noch keine Entscheidung getroffen“ versuchte man abzuwiegeln. Aber die Namen sind genannt.

Falsch versendete Mails sind nicht nur in Österreich Thema. Verwirrung gab es heute, Mittwoch, wegen eines solchen auch in Stockholm: Die ausgewählten diesjährigen Chemie-Nobelpreisträger sind wohl vorzeitig versehentlich preisgegeben worden. Wie mehrere schwedische Medien am Mittwoch übereinstimmend berichteten, standen die Namen der Preisträger am Morgen in einer per Mail verschickten Pressemitteilung der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften (KVA) - vier Stunden vor der eigentlichen Bekanntgabe.

Mitglieder der Akademie sagten verschiedenen schwedischen Medien am Morgen, dass es sich um ein Versehen handle und ein Beschluss über die Preisträger noch nicht gefasst sei. Die Sprecherin der Akademie teilte auf Anfrage mit: „Die Akademie hat noch keine Entscheidung getroffen.“

Bawendi, Brus und Ekimov

In der Mitteilung steht demnach, dass drei Forscher den Chemie-Nobelpreis 2023 „für die Entdeckung und Synthese von Quantenpunkten“ erhalten. Es handle sich um die drei in den USA tätigen Forscher Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus und Alexei I. Ekimov, berichteten unter anderem der Rundfunksender SVT und die Zeitungen „Dagens Nyheter“ und „Aftonbladet“.

Offiziell werden die Chemie-Nobelpreisträger am Mittwoch um frühestens 11.45 Uhr in der KVA verkündet. Zuvor tritt das zuständige Nobelkomitee in der Akademie zusammen, um über verschiedene Kandidaten zu sprechen und dann einen gemeinsamen Beschluss zu den Preisträgern zu fassen. Wer die Nobelpreise erhält, wird vor der Bekanntgabe in allen Preiskategorien stets streng geheim gehalten. (APA)