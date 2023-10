Pizza mit Kaviar und Blattgold gefällig?

So sieht die dekadente Pizza aus

Wer Kaviar und Blattgold auf seiner Pizza haben möchte, der wird in der Wiener Innenstadt fündig. Mit knapp 500 Euro soll „Mamma Rich“ die teuerste Pizza Österreichs sein.

Tomate, Käse, Salami? Oder doch lieber Schinken und Ananas? Vielleicht sogar Nutella? Pizza gibt es in unzähligen Geschmacksrichtungen. Wer es sehr dekadent haben will, der wird in der Wiener Innenstadt fündig. Die Pizzeria „Viva la Mamma“ hat mit „Mamma Rich“ ein Exemplar um knapp Euro 500 auf der Karte stehen. Dabei soll es sich um die teuerste Pizza Österreichs handeln.

Was bekommt man für 469 Euro? 125 Gramm Kaviar und üppig Blattgold auf einem Sepia-Teig samt einer Flasche Champagner. Einfallen lassen hat sich die Kombination das Team rund um Michael Dvoracek, der die Pizzeria seit Mai 2023 führt. Ob die Pizza schmeckt? Wer weiß, ein Marketingcoup ist ihnen damit immerhin gelungen. (Red.)