Jacqueline Kennedys Herrenhaus sucht neue Bewohner

Wer nicht weiß, wohin er seine Millionen stecken soll, wird vielleicht in diesem kombinierten Herrenhaus in Georgetown fündig. Zu den unmittelbaren Nachbarn zählen Jeff Bezos und Henry Kissinger.

Nach der Ermordung von Präsident Kennedy kaufte seine Witwe Jacqueline ein Anwesen aus dem 18. Jahrhundert in Georgetown, bekannt als Baker House. Sie war auf der Suche nach einem ruhigen Zuhause für ihre beiden Kinder Caroline und John. Aus dem Rückzugsort wurde nichts, es erregte zu viel Aufmerksamkeit, Paparazzi und Touristenbusse belagerten das Anwesen. Ein Jahr später zog die Familie erneut um.

Das im National Register of Historic Places eingetragene Herrenhaus hatte neben Kennedy auch andere berühmte Bewohner, ursprünglich war es die Residenz des Bürgermeisters von Georgetown, Thomas Beall, der es auch errichten ließ. Der frühere Kriegsminister Newton D. Baker und die ehemalige Miss America Yolande Fox folgten ihm nach. Aktuell steht es leer und wartet auf einen neuen Eigentümer. Das Anwesen wurde mittlerweile mit zwei anderen Häusern zu einem 16.300 Quadratmeter großen Herrenhaus kombiniert, der aktuelle Preis liegt bei 19,5 Millionen US-Dollar. Am 24. Oktober findet die Auktion bei Concierge Auctions statt.

Die opulente Anlage umfasst 13 Schlafzimmer, 13 große und fünf kleine Bäder. Die Kamine sind noch original, die Bibliothek beeindruckt mit ihrer Vertäfelung. Ein elegantes Esszimmer mit Blattgolddecke, ein Fitnessstudio, ein Büro und eine geräumige, moderne Küche zählen ebenfalls zu den Annehmlichkeiten des Hauses. Vier Schlafzimmer verfügen über eine erhöhte Aussichtsplattform inklusive Blick auf das Washington Monument. Die weiteren Wohnungen sind über Durchgänge sowie eine Tiefgarage miteinander verbunden.

Georgetown ist ein gehobenes Viertel in Washington, D.C., das für seine feinen Restaurants und Luxushotels bekannt ist. Zu den Unterhaltungsmöglichkeiten in der Nähe zählen der Georgetown Waterfront Park, die Luxusgeschäfte in der M Street und zahlreiche Kunstgalerien. Das Weiße Haus, das Kapitol und andere berühmte Wahrzeichen von D.C. sind nur wenige Kilometer entfernt. Das Viertel hat schon lange Persönlichkeiten angezogen, darunter Thomas Jefferson, Elizabeth Taylor und Alexander Graham Bell. Zu den aktuellen Nachbarn zählen Jeff Bezos (Gründer des Onlineversandhändlers Amazon) und Henry Kissinger (ehemaliger Außenminister der Vereinigten Staaten).