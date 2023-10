Ein Franzose, ein Russe und ein US-Amerikaner, alle drei in in den USA daheim, teilen sich den Nobelpreis für eine farbenfrohe Entdeckung: die Quantum Dots.

Darf man die Epistel über den Chemienobelpreis ausnahmsweise mit einer Wortklauberei beginnen? In so gut wie allen deutschsprachigen Meldungen hieß es, er sei für die Entdeckung von Quantenpunkten vergeben worden. Das ist eine Übersetzung des englischen Begriffs Quantum Dots, und sie passt nicht ganz. Denn ein Dot ist nicht ganz dasselbe wie ein Punkt, er hat mehr Ausdehnung. Ein Punkt ist idealerweise, also mathematisch betrachtet, nulldimensional. Die klassische Physik behandelt z.B. Elektronen, als ob sie keine Ausdehnung hätten, Punktladungen wären; die Quantenphysik korrigiert das, indem sie sagt, dass die Elektronen zugleich Wellen sind.