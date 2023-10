Für ÖVP und Grüne kann es noch schlimmer kommen

Türkis-Grün hofft, dass sich die Ausgangslage bis zur nächsten NR-Wahl bessert. Das wird der Koalition aber wenig bringen, wenn sie ihre Regierungsarbeit nicht verbessert.

Dass Grüne und ÖVP keine Neuwahlen möchten, ist verständlich: Beide Parteien würden bei einer baldigen Nationalratswahl absacken. Möglicherweise aber bessert sich die Situation für die Koalition bis zum Herbst 2024: Die Inflation sinkt, die Wirtschaftslage hellt sich auf, der teils noch verbreitete Zorn über die Corona-Maßnahmen schwindet – und mit sehr viel Glück entspannen sich internationale Krisenherde wie der Ukraine-Krieg. So zumindest die türkis-grüne Hoffnung. Nicht ohne Grund kampagnisiert die ÖVP derzeit mit Optimismus und positiven Botschaften.

Doch auch wenn sich diese Hoffnung bewahrheitet: Setzt die Koalition ihre Arbeit so wie in den vergangenen Wochen fort, wird sie ihren Absturz nicht aufhalten. Da mag sich die Wirtschaftslage noch so rosig entwickeln.

ÖVP und Grüne scheinen derzeit vorwiegend ihre Anhänger mobilisieren zu wollen. Zwei Beispiele aus den vergangenen Tagen: ÖVP-Pläne für einen U-Ausschuss gegen die Grünen wurden bekannt und die Grünen gingen gegen die Abschiebungen von Irakern durch das Innenministerium auf die Barrikaden. Vom Sommer bleibt vor allem der türkis-grüne Zwist in der „Normalo“-Debatte in Erinnerung. Ebenso wie die ÖVP-Forderung, das Bargeld in der Verfassung verankern zu wollen (war wurde eigentlich daraus?): Auch damit konnten die Grünen wenig anfangen. Bei wichtigen Postenbesetzungen geht sowieso nichts mehr weiter. Diese schwache Regierungsarbeit überlagert dann auch gelungene Reformen, auf die sich Türkis-Grün einigen konnte – wie die Abschaffung der Kalten Progression.

Eine Trendwende könnte Türkis-Grün wohl nur gelingen, wenn sie mit Reformen punktet und diese auch kommunikativ verkauft. Das Informationsfreiheitsgesetz, das heute, Donnerstag, präsentiert werden soll, könnte hier ansetzen. Ansonsten wird es für die Koalition besonders fatal, wenn sich die allgemeine politische und wirtschaftliche Lage entgegen der Hoffnungen sogar noch verschlechtert. Man denke nur an eine mögliche massive Migrationsbewegung im Sommer 2024 und stark steigende Asylzahlen in Österreich - knapp vor der NR-Wahl im September. Wie ÖVP und Grüne darauf wohl reagieren würden? Auch damit sollte sich die Koalition beschäftigen. Es kann nämlich nicht nur immer alles besser werden. Manchmal kommt es nur noch schlimmer.