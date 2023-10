Tarifstreit und Streik: Welche Regeln gelten?

Jährliche Tarifanpassungen gelten als Selbstverständlichkeit – aber was gilt, wenn sich die Sozialpartner nicht einig werden oder Kollektivverträge überhaupt auslaufen? Und wie steht es in Österreich um das Streikrecht?

Zweistellige Lohnforderungen, die Wirtschaftsforscher ziemlich einhellig noch als moderat bezeichnen. Ein arbeitgeberseitig überraschend aufgekündigter Kollektivvertrag in einer Branche, in der zurzeit nicht einmal Lohnverhandlungen anstehen. Ein Streik für mehr Gehalt in einem einzelnen Betrieb, der aktuell ebenfalls nicht von Tarifverhandlungen betroffen ist.

Und zuletzt auch noch der Streikbeschluss der Wiener Spitalsärzte: Die Sozialpartnerschaft in Österreich steht sichtlich vor einer Zerreißprobe. Aber welche rechtlichen Auswirkungen hätte es, sollte sie nun tatsächlich an ihre Grenzen stoßen? Was gilt, falls Lohnrunden endgültig scheitern oder Kollektivverträge ersatzlos auslaufen? Und wie steht es um das Streikrecht, das in letzter Zeit auch wieder öfter zur Sprache kommt? Hier einige Antworten auf Fragen, die derzeit viele Branchen betreffen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

1 Wenn Lohnverhandlungen scheitern – was gilt dann?