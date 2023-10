Pfleger fordern mehr als die Metaller

Löhne. Die Gewerkschaft fordert in der Sozialwirtschaft eine 35-Stunden-Woche und 15 Prozent mehr Gehalt. Deutlich mehr als die Verhandler in der viel beachteten Metallindustrie.

Wien. An sich gelten die Metaller als Vorläufer in den Lohnverhandlungen. Sie sind gut organisiert und für ihre saftigen Lohnforderungen bekannt. Doch andere Branchen laufen ihnen zunehmend den Rang ab. Aktuellstes Beispiel: die Sozialwirtschaft. Das sind die Unternehmen der privaten Sozial- und Gesundheitsbranche. Der Kollektivvertrag betrifft 130.000 Beschäftigte, sie arbeiten als Pfleger, Tagesmütter, Kindergärtnerinnen, Behindertenbetreuer. Die Branche hat dieser Tage einen Fixplatz in den Schlagzeilen – es fehlt an allen Ecken an Personal.

In den soeben angelaufenen Lohnverhandlungen hat die Gewerkschaft einen Forderungskatalog auf den Tisch gelegt, der es in sich hat – und die Metaller, die plus 11,6 Prozent fordern, in den Schatten stellt. Sie will eine Lohnerhöhung um 15 Prozent, zumindest aber um 400 Euro brutto. Zusätzlich fordert sie eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Wochenstunden. Das ist eine langjährige Forderung, die auch schon Früchte trägt und die Branche zum Vorläufer macht: 2022 wurde die Wochenarbeitszeit in der Sozialwirtschaft auf 37 Stunden herabgesetzt – im ersten Kollektivvertrag in Österreich.

70 Prozent der Beschäftigten in der Sozialwirtschaft sind Frauen, 70 Prozent der Beschäftigten arbeiten in Teilzeit. Für sie kommt die Arbeitszeitverkürzung also einer Lohnerhöhung gleich. Gerade in der mobilen Pflege und Betreuung sei der Frauenanteil besonders hoch und Vollzeitarbeitsplätze sind laut Gewerkschaft die absolute Ausnahme.

Verdienst unter Durchschnitt

Die Gewerkschaft argumentiert die hohen Forderungen damit, dass der Personalmangel in der Branche „dramatisch“ sei. Daher müsse man den Bereich attraktivieren, sagt Eva Scherz, Chefverhandlerin der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA). Die Forderungsübergabe fand am Dienstagabend statt. In einem „alles in allem guten Klima“, wie Walter Marschitz, Chefverhandler der Arbeitgeber, zur „Presse“ sagt. Nachsatz: „Das heißt noch nicht, dass der Forderungskatalog konsensfähig ist.“ Denn die Gewerkschaft will zusätzlich, dass Zuschläge und Zulagen um 25 Prozent steigen, ebenso wie die Lehrlingseinkommen. Außerdem fordert sie eine zusätzliche Urlaubswoche für alle Beschäftigten ab dem Zeitpunkt der Einstellung.

Das Medianeinkommen der Angestellten im Gesundheits- und Sozialbereich inklusive Sonderzahlungen liegt laut Gewerkschaft bei 2471 Euro brutto und damit ein Fünftel unter dem Median aller Angestellten. Eine Heimhilfe in der Verwendungsgruppe vier verdiene für 25 Wochenstunden 1214 Euro netto. Eine Kindergartenpädagogin verdient in Verwendungsgruppe sieben 1634 Euro netto für 30 Wochenstunden.

Viele hätten in der Pandemie begonnen, darüber nachzudenken, die Branche zu wechseln, wollten aber ihre Kollegen nicht im Stich lassen. Jetzt zeige sich, dass viele den Beruf in Richtung Handel und Tourismus verlassen, so die Gewerkschaft. 13 Prozent der Beschäftigten würden laut einer Umfrage täglich an den Berufsausstieg denken, 17 Prozent wöchentlich. Ergo entstehe der Personalmangel nicht in erster Linie durch zu wenige Neueintritte, sondern, weil sich so viele von der Branche abwenden.

Lohnerhöhung zahlt der Staat

Das will Arbeitgeber-Chefverhandler Marschitz so nicht stehen lassen. Es gebe „keine empirischen Belege, dass die Leute davonrennen“, sagt er. Aber der Bedarf sei eben so groß. „Der Haupttreiber ist die Demografie. Daher gibt es in bestimmten Bereichen tatsächlich Engpässe“, sagt Marschitz.

Über- und Mehrstunden seien absolut üblich, ebenso wie starkes Einspringen, sagt die Gewerkschaft. Daher pocht sie auch auf höhere Zulagen. Zahlen würde das, ebenso wie die höheren Löhne, am Ende des Tages größtenteils die öffentliche Hand. 85 Prozent der Unternehmen in der Sozialwirtschaft sind gemeinnützig. „Unser wichtigster Vertragspartner ist der Staat“, sagt Marschitz.