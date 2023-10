U-Ausschuss: SPÖ sucht Partner und will ein „Ei legen“

Nach der ÖVP peilt nun die Opposition ein neues Kontrollthema an. Doch dafür müssten sich mindestens zwei Parteien einigen.

Die ÖVP hat zwar einen fertigen U-Ausschuss-Antrag, der durch ein Versehen an die Neos und über diese wiederum an die Öffentlichkeit ging – die Volkspartei will diesen aber nicht umsetzen, wie sie erklärte. Einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss könnte es aber doch noch vor der nächsten Nationalratswahl geben, wenn die Opposition sich darauf verständigen kann. Die Schlüsselrolle kommt dabei der SPÖ zu: Sie kann sich aussuchen, ob sie sich die Freiheitlichen oder die Neos dazu ins Boot holt.