Literaturnobelpreis: Buchmacher sehen Jon Fosse und Can Xue vorn

Wer bekommt Donnerstagmittag den Nobelpreis? Spekuliert wird wie seit vielen Jahren über Autoren wie Murakami oder Atwood, die Wettanbieter sehen andere vorn.

Donnerstagmittag wird bekannt gegeben, wer heuer mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wird. Diskutiert wird jedes Jahr über dieselben Favoriten, also etwa den Japaner Haruki Murakami die Kanadierin Margaret Atwood oder den rätselhafte Amerikaner Thomas Pynchon.

In den Wettbüros allerdings liegen die drei nicht unbedingt weit vorne, dafür aber andere: Der norwegische Dramatiker Jon Fosse etwa führt bei „Nicer Odds“, die über Heimat und Heimatlosigkeit schreibende Chinesin Can Xue folgt gleich danach. Und der kenianische Schriftsteller und Kulturwissenschaftler Ngugi wa Thiong‘o, der allerdings auch seit vielen Jahren von den Wettanbietern hochgehalten wird. Nicht so häufig spekuliert wurde dagegen über den Australier Gerald Murnane, der sich auch weit oben findet, oder den chilenischen Dichter und Universitätsprofessor Raul Zurita.

In den Top Ten ist außerdem der rumänische Dichter Mircea Cartarescu, der chinesische Bestsellerautor Yan Lianke, der syrisch-libanesische Dichter Adonis, der Israeli David Grossman und der wunderbare albanische Erzähler Ismail Kadare. Freilich haben die Buchmacher schon oft geirrt, die Lyrikerin Louise Glück hatte 2020 kaum jemand am Radar.

Also: Favorit oder Überraschung? Donnerstagmittag wird dieses Geheimnis in Stockholm gelüftet. Die renommierte Nobelmedaille und das dazugehörige Nobeldiplom bekommt der Preisträger oder die Preisträgerin dann traditionell am 10. Dezember überreicht, dem Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel. (red.)