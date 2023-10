Markus Wallner: „Wir wollen nicht deutsche Verhältnisse importieren“ 

Markus Wallner: Im Winter spielt der Tourismus zwar eine übergeordnete Rolle, aber wir achten auf den gesamten Arbeitsmarkt. Vorarlberg hatte noch nie so viele Beschäftigte wie derzeit, wir haben also insgesamt eine gute Lage. Aber es zeichnet sich eine gewisse Stagnation ab. Wir spüren die aufkommende Rezession in Deutschland und die bereitet uns große Sorgen. Auch hierzulande werden wir im Herbst gegen eine mögliche Rezession kämpfen. Wir wollen nicht deutsche Verhältnisse importieren.