Erstmals Top 5: Der Aufstieg des Jannik Sinner

Italiener schlägt Daniil Medwedew im Endspiel von Peking knapp in zwei Sätzen.

Peking. Das Duell der beiden Wien-Starter im Finale des ATP-500-Turniers in Peking ist an Jannik Sinner gegangen. Der Italiener setzte sich im Endspiel gegen Daniil Medwedew nach 2:01 Stunden mit 7:6 (2), 7:6 (2) durch. Für Sinner war es im siebenten Aufeinandertreffen mit dem Wien-Titelverteidiger aus Russland der erste Sieg. „Danke Daniil, dass du mich wenigstens ein Match gewinnen lässt“, meinte Sinner scherzhaft in Richtung Medwedew nach sechs Niederlagen.

Der 22-jährige stößt nun im Race und im ATP-Ranking auf Platz vier vor und ist erst der zweite Italiener nach Adriano Panatta (seit 1973), der es im Ranking in die Top 5 schafft. Der ATP-Tross macht nun in Shanghai Halt. Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner eröffnet heute gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas (4. Spiel nach 6.30 Uhr, live Sky). (red)