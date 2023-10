Marq Marquez und Honda: Das Ende einer Ehe

Der MotoGP-Superstar verlässt den japanischen Rennstall mit Saisonende.

Der achtfache Motorrad-Weltmeister Marc Márquez verlässt nach elf Jahren das Honda-Werksteam. Der Rennstall und der 30 Jahre alte Spanier haben sich einvernehmlich auf eine Auflösung des vereinbarten Vierjahresvertrages geeinigt. Ursprünglich hatte das Arbeitspapier noch eine Gültigkeit bis Ende der Saison 2024.

„Beide Parteien waren sich einig, dass es in ihrem besten Interesse ist, in Zukunft andere Wege zu gehen, um ihre jeweiligen Ziele zu erreichen“, hieß es vonseiten des Teams. Márquez, der mit einem Wechsel zu Ducati und Gresini Racing in Verbindung gebracht wird, gewann mit Honda sechs Titel in der MotoGP und holte 59 Siege. (ag.)