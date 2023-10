Yury Revich lädt in die Horten Collection

Der Geiger fusioniert seine spartenübergreifenden Friday Nights zu einer jährlichen Festival Nights-Woche. Am Samstag treten die Mitwirkenden zugunsten von Unicef auf.

Friday Nights hieß das Format, zu dem Geiger Yury Revich über Jahre hinweg in regelmäßigen Abständen lud. Immer an anderen Locations, immer mit Künstlerinnen und Künstlern unterschiedlichster Sparten. Nun geht sich das nicht mehr aus.

„Es ist ziemlich viel los in meiner Karriere“, sagt der gebürtige Moskauer mit österreichischer Staatsbürgerschaft, der an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien studiert hat. Gerade war Revich für Studiotermine in Los Angeles, für ein Konzert in Seattle.

Auch den Herbst über ist er in Amerika, es folgen China und Lateinamerika. Auch Frankreich und Abu Dhabi, Serbien und Japan stehen im Kalender des umtriebigen 32-Jährigen, dazwischen hat er zuletzt auch noch für eine südkoreanische Kulinarik-TV-Show ein Filmteam zu Plachutta und Gerstner begleitet. Unter diesen Bedingungen alle zwei, drei Monate ein Event zu organisieren, sei schwierig, sagt er. Weshalb die Friday Nights nun gerade zu Festival Nights mutieren: „Einmal im Jahr, dafür eine Woche lang.“

Schauplatz der ersten Ausgabe ist die Heidi Horten Collection. Das Publikum kann sich hier frei bewegen; nacheinander werden alle drei Ebenen des Museums von Musikern, Tänzerinnen und Performing Artists bespielt. Zwei Abende haben schon stattgefunden, zwei stehen noch bevor: Am Freitag spielen etwa Bratschistin Mariko Hara oder Akkordeonistin Basha Slavinska, stilistisch bewege man sich zwischen klassisch und elektronisch; auch das Publikum sei wie immer, so Revich, „eine ganz gemischte Crowd“.

Das Konzert am Samstag findet zugunsten von Unicef statt; Gedeon Burkhard, Sunnyi Melles, Valerie Huber oder Liudmila Konovalova treten auf. Noch bis Samstag frei zugänglich ist eine Ausstellung in der Villa Mautner-Jäger in Kooperation mit dem Kibbuz Bet Alpha; am Samstag gibt es um 17 Uhr einen Talk mit Filmregisseur Amos Gitai und Kurator Ory Dessau. Tickets: www.fnights.com/2023 (tes)