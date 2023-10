Wie Premierminister Sunak die Tories aus der Krise reißen will

Ein auch politisch bedeutender Kuss: Premier Rishi Sunak und seine Frau, Akshata Murty, am Tory-Parteitag.

In seiner ersten Parteitagsrede als Regierungschef präsentierte sich der Konservative als Motor des Wandels. Dabei storniert er auch beliebte Infrastrukturprojekte, etwa einen Hochgeschwindigkeitszug: eine riskante Strategie.

London. Kurz vor Rishi Sunaks Rede am Tory-Parteitag trat ein Überraschungsgast aufs Podium. Akshata Murthy, die Gattin des Premierministers, stellte sich gegen Mittwochmittag ans Mikrofon und sprach in überschwänglichen Tönen von ihrem Ehemann: wie stolz er sie und ihre zwei Töchter mache, wie innig er Großbritannien liebe und wie sehr ihm an der Prosperität seiner Mitbürger liege. „Rishi arbeitet hart, um das Richtige fürs Land zu tun“, sagte Murthy.

Größtes Infrastrukturprojekt

Man hatte den Eindruck, sie wolle das Publikum milde stimmen. Schon vor dem Parteitag hatte sich abgezeichnet, dass Sunak eine kontroverse Entscheidung treffen und Pläne für den Hochgeschwindigkeitszug HS2 teilweise verwerfen würde. „Die Umstände haben sich geändert“, sagte er, deshalb sollte man „den Mut haben, die Richtung zu ändern.“ Die geplante Strecke zwischen Birmingham und Manchester werde eingestampft.