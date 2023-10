Der wahre Gewinner von Infantinos neuer Mega-WM

Mit der plötzlichen Vergabe der Endrunde 2030 erzwingt die Fifa auch eine Wüsten-WM in Saudiarabien.

Die vorgezogene Vergabe der WM 2030 an sechs verschiedene Länder auf drei Kontinenten war ein Knalleffekt. Doch sobald sich der Rauch verzogen hat, wird klar, dass sich der wahre Gewinner dieser WM-Vergabe gar nicht unter dem Gastgeber-Sextett (!) Marokko/Spanien/Portugal/Uruguay/Argentinien/Paraguay befindet. Denn eigentlich hat der Fußball-Weltverband Fifa am Mittwochabend, wenn auch nicht offiziell, auch gleich die WM 2034 vergeben, und zwar an Saudiarabien.