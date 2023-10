Beim ersten Wiener Flamenco-Festival dem Klatschen lauschen

Im Odeon Theater feiert das Flamenco-Festival Círculo Divino Premiere. Spätestens beim Applaus zeigen sich die Kenner.

Wo Wissen fehlt, springt oft das Klischee ein. Und der Flamenco ist in Österreich für viele eine große Unbekannte. Vielleicht auch weil es bisher noch kein Festivalformat gab, das sich der südspanischen Musiktradition widmet, wie etwa das Flamenco-Festival Esch in Luxemburg oder die Flamenco Biënnale in Amsterdam. Susanne Zellinger arbeitet bereits daran, dieses Versäumnis auszu­bügeln. Mit dem Círculo Divino, das heuer zum ersten Mal vom 5. bis 8. Oktober im Odeon Theater in der Leopoldstadt stattfindet, will sie Wien um ein wiederkehrendes Format erweitern. Und gleichzeitig auch ein wenig mit der örtlichen Unwissenheit aufräumen. „Viele halten Flamenco für ein touristisches Spektakel, dabei ist es eine der wenigen Kunstformen, die den Spagat zwischen Tradition und Avantgarde schafft, die dann nichts mehr zu tun hat mit getupften Kleidern, Blumen im Haar oder Männern in schwarzen Anzügen und manchmal sogar auf die Gitarre verzichtet“, sagt sie. Ein Aushängeschild dieser modernen Strömung ist etwa Israel Galván, der heuer zum ersten Mal beim Impulstanz-Festival in Wien gastierte.

Die spanische Künstlerin Mercedes de Córdoba ist für ihren klassischen und emotionalen Tanzstil bekannt. beigestellt

Zellinger lebt in Wien und Jerez in Andalusien, wo der Flamenco auch seinen Ursprung hat. Als der spanische Regisseur Carlos Saura 1983 den Film „Carmen“ veröffentlichte, ließ sie sich — wie viele andere im Publikum — von der Begeisterung für den Flamenco anstecken. Zwanzig Jahre lang hat sie selbst getanzt, ist auch aufgetreten, später arbeitete sie als Musikjournalistin, übernahm die Chefredaktion der deutschen Flamenco-Zeitschift „Anda“. Noch heute gibt sie Einführungen und Vorträge bei internationalen Flamenco-Festivals. In der Szene ist sie also gut vernetzt, was es ihr 2018 einfacher machte, Flamencokünstler für einen Auftritt in Traun zu gewinnen. Genauso wie heuer für Wien.