Der Global Peace Photo Award 2023 wird im österreichischen Parlament verliehen. Arbeiten aus 133 Ländern wurden eingereicht, gewonnen hat eine Einsendung aus Südkorea.

Aus mehr als 19.000 Einsendungen aus 133 Ländern wählte die Jury des Global Peace Photo Awards das Bild „Combing Peace“ der Künstlerin Elrea Song aus. Das diesjährige Preis geht heuer also nach Südkorea, mit 10.000 Euro ist er dotiert. Für das Bild hatte die Fotografin Kinder gebeten, Müll aus dem Meer zurückzuholen, um die heikle Beziehung zwischen Mensch und Natur zu zeigen. Aus dem weggeworfenen Abfall gestalteten die Kinder fast surreale Skulpturen auf dem Strand.

„Combing Peace“ heißt das diesjährige Siegerbild. beigestellt

Zum elften Mal wurde der Global Peace Photo Award am Mittwochabend im Parlament vergeben. Der 2013 als Alfred Fried Photography Award gegründete Global Peace Photo Award ist ein weltweiter Preis für Friedensfotografie. Jedes Jahr zieht er Einsendungen aus mehr als 120 Ländern an. Die 34-köpfige internationale Jury wählt fünf Fotografien für den Awards aus. Außerdem wurde eine extra Kategorie für Kinder etabliert. Die weiteren Preisträgerinnen und Preisträger kommen aus Spanien, Georgien, Marokko, Russland und den Niederlanden. Die Gewinnerfotos sind im Auditorium des Parlaments zu sehen.

Per Hochzeit raus aus Russland

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine war auch Thema der ebenfalls ausgezeichneten russischen Fotografin Marina Sytschewa (Sycheva). Die in Moskau arbeitende Künstlerin porträtierte junge Paare, die sich zu einer Heirat entschlossen haben, vor einem dunklen Hintergrund. Wenn sich Paare in Russland entscheiden zu heiraten, habe das seit dem russischen Überfall auf die Ukraine einen besonderen Grund, erklärte sie ihre Arbeit. „Lebt einer oder eine von ihnen schon im Ausland, so lässt sich der oder die andere leichter nachholen. Kommt einer der Partner ins Gefängnis, weil er gegen Putin demonstriert hat, weil er die Armee vermeintlich verunglimpft hat, weil er sich gar dem Kriegsdienst entziehen wollte, so lässt er sich von einem Ehepartner leichter besuchen.“

Da es in Russland keine Redefreiheit gebe, sei ihr wichtig, eine Stimme zu bekommen und vor dem Publikum in Wien sprechen zu können, sagte Sytschewa „stellvertretend für alle Menschen, die diesen fürchterlichen Krieg in der Ukraine nicht unterstützen“. Sie wisse, dass es für sie gefährlich sei, Worte wie diese auszusprechen.

Kinderpreis meint Freiheit

Der Preis für das Friedensbild eines Kindes ging an die 14-jährige Barbare Chikviladze aus Tiflis. Ihr Foto „Waterfun“ zeigt ein Mädchen tanzend im Wasserstrahl einer Bewässerungsanlage. Sie wisse, dass 20 Prozent ihres Landes Georgien von Russland okkupiert sei, Frieden aber mit Freiheit zu tun habe, so die junge Fotografin. Freiheit mache glücklich, so glücklich wie ihre Freundin in diesem Moment in einem Sommergarten in Rustavi, als Barbare auf den Auslöser drückte. „Jedes Kind verdient es glücklich zu sein und in einem friedlichen Land zu leben.“ (APA/red.)