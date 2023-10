Nachwuchs bei Erdmännchen und Antilopen im Zoo Schmiding

Das Jungtier der Dikdik-Antilopen liegt großteils still in einer Ecke und beobachtet das Geschehen.

Die Jungtiere der beiden Arten trauen sich mittlerweile schon ins Freie.

Der Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels freut sich über Nachwuchs bei den Erdmännchen und den Dikdik Antilopen. Die Erdmännchen-Babys, die die ersten Tage ihres Lebens in der Höhle verbracht haben, wagen sich mittlerweile bereits ins Freie und kuscheln in der Herbstsonne mit ihrer Mama. Auch die kleine Antilope geht schon ab und zu auf Erkundungstour in die Außenanlage.

„Die Jungtiere der Dikdiks sind Ableger, das heißt, die meiste Zeit des Tages liegt das Kleine ganz still in einer Ecke, schaut sich mit seinen großen Augen um“, schildert Tierpflegerin Selina Wiener. Das Antilopenart gehört zu den kleinsten der Welt. Das Dikdik-Junge macht kaum Geräusche und hat noch keinen Eigengeruch, dadurch wäre es in freier Wildbahn gut vor Fressfeinden geschützt. Ab und zu traut sich das Kleine auch schon ins Freigehege und kann mit etwas Geduld von Besuchen beobachtet werden. (APA)