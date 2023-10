Ein Überholmanöver eines indischen Milliardärs mit einem Lamborghini soll den Tod eines Schweizer Ehepaars verursacht haben. Allerdings ist auch das Paar im gemieteten Ferrari unerlaubterweise auf der Überholspur unterwegs.

Die Staatsanwaltschaft der Stadt Cagliari auf Sardinien ermittelt gegen den indischen Tycoon Vikas Ranvir Oberoi (54), der als einer der reichsten Menschen Indiens gilt. Der Inder wird für einen Verkehrsunfall verantwortlich gemacht, der am Montag in San Giovanni Suergiu im Süden Sardiniens, während einer Luxussportwagen-Veranstaltung, zwei Todesopfer forderte. Ein Schweizer Touristenpaar verbrannte in einem Ferrari.

Der indische Milliardär, der mit einer Frau, dem Bollywood-Model und Schauspielerin Gayatri Joshi, unterwegs war, soll mit seinem Lamborghini den Ferrari Portofino mit dem Schweizer Ehepaar an Bord nach dem Zusammenprall von der Straße geschleudert haben, wie die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ berichtete. Nach dem Zusammenstoß hatte sich der Ferrari überschlagen und war in Brand geraten. Die Opfer, ein Unternehmerpaar aus dem Kanton Zürich im Alter von 67 und 63 Jahren, verbrannten im Auto.

Beide Fahrzeuge haben Überholverbot missachtet

Der indische Milliardär wird verdächtigt, mit einem riskanten Manöver auf einer Strecke, in der Überholungsverbot galt, den tödlichen Unfall verursacht zu haben. Das Unfallgeschehen wurde in einem Video aufgenommen und dann in den sozialen Medien veröffentlicht. Die Justizbehörden prüfen jetzt die Aufnahmen. Darin ist zu sehen, wie der laut Medien gemietete Ferrari des Schweizer Unternehmerpaares unerlaubterweise auf der Gegenfahrbahn trotz Überholverbots beschleunigt, als der dunkelblaue Lamborghini plötzlich ebenfalls ausscherte und das rote Fahrzeug trifft.

Verwickelt im Unfall war auch ein Camper eines Südtiroler Ehepaars, das jedoch ohne Verletzungen davon kam. Das Wohnmobil kippte nach dem Zusammenstoß mit den beiden Luxusautos um.

Die hier auf X gezeigte Aufnahme einer sogenannten Dashcam (kleine Überwachungskamera im Auto) dürfte einem Teilnehmer der Rallye gehören.

Bei der „Sardinia Supercar Experience“ handelt es sich um eine mehrtägige Veranstaltung, bei dem Teilnehmer mit teuren Sportwagen zu mehreren Aussichtspunkten der Insel fahren. (APA/Red.)