Wer ist der dickste Bär im ganzen Wald?

In Alaska läuft aktuell die „Fat Bear Week“, hier darf abgestimmt werden, welcher Braunbär sich diesen Sommer am meisten Speck angefressen hat. Heuer steht der Titelverteidiger wieder zur Wahl.

Betrug! Die achte Wahl des fettesten Bären von Katmai verlief 2022 nicht reibungslos, Unstimmigkeiten bei der Stimmenauszählung riefen die Ranger in die Pflicht. Am Ende konnte sich Braunbär 747 vulgo „Jumbo Jet“ mit seinen damals geschätzten 635 Kilogramm gegen die Konkurrenz durchsetzen. Heuer steht er wieder zur Wahl. Aber von Anfang an:

Der Katmai-Nationalpark in Alaska ist der viertgrößte Nationalpark der USA. Im Park gibt es mindestens 14 aktive Vulkane und mindestens zwölf fette Braunbären unter den 2000 ebenfalls gut genährten Exemplaren. Am Ende des Sommers, wenn sich die Bären schon für ihren Winterschlaf satt gefressen haben, wenn sich das Fett der Lachsjause langsam auf die Figur schlägt, dann rufen die Ranger des Parks zur jährlichen Wahl des dicksten Braunbären auf. Die Entscheidung wird online getroffen, eine Woche lang kann man hier explore.org/fat-bear-week (Start ist am 5. Oktober, 18 Uhr MESZ) für die Kraftlackeln abstimmen. Nach sechs Vorrunden stehen sich im Finale dann zwei Bären gegenüber. Der Gewinner wird am „Fat Bear“-Dienstag (10. Oktober) gekürt.

Die Aktion will nicht nur unterhalten, sondern auch auf das durch den Klimawandel bedrohte Ökosystem der Braunbären aufmerksam machen. Denn: Dicke Bären sind erfolgreiche Bären. Ihr Umfang zeigt den Reichtum des Katmai-Nationalparks und der Bristol Bay in Alaska, einer Region, in der mehr Braunbären als Menschen leben und die größten Rotlachsbestände der Welt beheimatet sind. (sh)