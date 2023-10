Bülent Ceylans neue Single: Zum Musiker reicht‘s nicht

Mit seiner Comedy begeistert er etliche Menschen. Um auch als Musiker Fuß fassen zu können, bräuchte es wohl etwas mehr.

Zwanzig Sekunden konnte man vorab von Bülent Ceylans neuer Single hören. Der ganze Song „Ich liebe Menschen“ feiert am Freitag Veröffentlichung, Musikvideo inklusive. Auf YouTube zählt ein Countdown runter, um 15 Uhr ist es soweit. Der musikaffinen, feinsinnigen Hörerschaft reicht aber wohl auch der Teaser.

Der deutsche Komiker füllt mit seinen Programmen („Luschtobjekt“, „Yallah hopp!“) seit Jahren Stadien, schon als kleiner Bub hätte er, nach eigener Angabe, Menschen um sich gerne zum Lachen gebracht. Dass für die eigene Musik ähnlich viele Lorbeeren zu ernten sind, ist unwahrscheinlich. Musikalisch gibt die Single eher wenig her, Hörende werden durch Reminiszenzen an verschiedenste Genres allenfalls verwirrt zurückgelassen. Die Drums klingen nach Metal, die Stimme nach Schlager, die Gitarren vor allem laut. Im Einklang ist hier gar nichts. Fraglich, wen das abholen soll.

Eine nette Botschaft sind Titel und Text. „Ich liebe Menschen“ ist eine Ode ans Miteinander. So einfältig es klingen mag, als naive Botschaft will Ceylan den Titel nicht abstempeln lassen. „In dem Lied wird klar benannt, was falsch läuft“, sagte der Kabarettist der deutschen Presseagentur – schon die erste Single „Lieder gegen Nazis“ hat in die selbe Kerbe geschlagen. Wichtig sei beim neuen Song einmal mehr der Respekt fürs Gegenüber, unabhängig von der Hautfarbe oder Herkunft. Überzeugen will er mit „großem Herz“ statt Hass und Hetze.

Album für März geplant

Großzügiger soll das im März nächstes Jahres passieren, da soll ein Album folgen. Die Erfüllung eines lang gehegten Traums, wie Ceylan sagt. „Im Studio bin ich so, wie ich bin. Echter geht es nicht. Richtig Bülent“, erklärt der Mannheimer. So authentisch habe er sich noch nie gefühlt. Seine Musik sehe er auch nicht nur als kleines Projekt, viel mehr sei sie „ein weiterer fester Bestandteil meiner beruflichen Laufbahn“. Von Augenzwinkern wenig Spur. Ein satirisches Unterfangen à la Jan Böhmermann („Ich hab Polizei“, „Herz und Faust und Zwinkerzwinker“) scheint es also nicht zu sein. Ein Jammer. (evdin)