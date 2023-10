Ob in Deutschland, Frankreich, Italien oder Ungarn - Rechtspopulisten sind in Europa auf dem Vormarsch. Eine Entwicklung, die ihm Sorge bereite, sagt der Direktor der Open Society Foundation, Goran Buldioski, im Gespräch mit der „Presse“. Der aufkeimende Rechtspopulismus wirke sich nicht nur auf das Bild, sondern auch auf die Zukunft Europas aus, so Buldioski.

Des Gespräch mit Goran Buldioski wurde auf Englisch geführt.