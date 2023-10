Literaturnobelpreis für Jon Fosse: Dramatiker mit Österreich-Bezug

Der norwegische Schriftsteller Jon Fosse bekommt den Nobelpreis, er war einer der Favoriten. Fosse lebt in Norwegen – und Hainburg an der Donau.

Es ist ein Favorit, keine Überraschung: Der norwegische Dramatiker Jon Fosse bekommt den Literaturnobelpreis. Seine Theaterstücke werden auf der ganzen Welt gespielt. Fosse dringe zum Kern „der menschlichen Beklemmung und Ambivalenz“ vor, hieß es am Donnerstagmittag von der Schwedischen Akademie. Er wird „für seine innovativen Stücke, die dem Unsagbaren eine Stimme geben“, geehrt. Aber ebenso für seine Romane, Erzählungen und seine Lyrik. Ja: Man kennt Fosse vor allem als Theaterautor, aber zuletzt machte er vor allem mit seinen Romanen von sich reden.

Der Autor, oft als „norwegischer Beckett“ bezeichnet, wurde 1959 als Sohn eines Obstbauern in der norwegischen Küstenstadt Haugesund geboren. 1983 erschien sein erster Roman, Fosse gilt als größter literarischer Avantgardist seines Landes, war aber etwa auch Sprachberater bei der neuen norwegischen Bibelübersetzung. Den Theatertexten sind lakonische Dialoge ebenso wie Titel eigen: „Das Kind“, „Mutter und Kind“ oder „Der Sohn“ heißen sie, „Sommertag“, „Traum im Herbst“ oder „Winter“. Es sind archetypische Situationen, Begegnungen von Menschen, die durch Familienbande oder Beziehungen aneinandergekettet sind.

2016 erschien seine „Trilogie“, ein Dreiklang von Erzählungen, in dem es anhand des Paares Alida und Asle um Liebe und Verletzlichkeit geht. Mit „Der andere Name“ startete 2019 sein siebenteiliges Opus magnum „Heptalogie“ auf deutsch. Mit über 1500 Seiten ein praktisch absatzlos vor sich hinströmender Sprachfluss, gilt es als Fosses Hauptwerk.

Heptalogie schrieb er in Hainburg

Fosse hat übrigens nicht nur einen Wohnsitz in Oslo, sondern auch in Hainburg an der Donau – aufgrund seiner Ehe mit einer slowakischen Wissenschafterin. In seiner Wohnung dort entstand auch „Heptalogie“, wie er der „FAZ“ im vergangenen Jahr erzählt hatte. Aber er schreibe „immer aus der Landschaft, in der ich aufgewachsen bin“, also den Fjorden. Er könne dieser Landschaft nicht entkommen und vermisse sie, wenn er anderswo sei.

Der Skandinavier schrieb mehr als 30 Theaterstücke, die inzwischen in etwa 40 Sprachen übersetzt wurden und nicht zuletzt im deutschsprachigen Raum auf zahlreichen Bühnen, darunter in Salzburg und Wien, zur Aufführung kamen. An Fosses Popularität im deutschen Sprachraum hatte Österreich keinen geringen Anteil, gelang doch der Durchbruch mit „Der Name“ bei den Salzburger Festspielen im Jahr 2000. Im gleichen Jahr erhielt Fosse den Nestroy-Theaterpreis als Autor des Jahres und wurde von der Jury als Erneuerer gefeiert: „Er fand einen neuen Ton und brachte eine faszinierende neue Qualität auf das Theater.“ In der darauffolgenden Saison standen gleich drei Fosse-Aufführungen in Linz und Wien am Programm und insgesamt 25 deutschsprachige Neuproduktionen. Seither ist Fosse Stammgast an den heimischen Theatern. Weltweit soll es mittlerweile über 1000 verschiedene Inszenierungen gegeben haben. (rovi/APA)

Die Nobelmedaille wird traditionell am 10. Dezember überreicht, dem Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel.

Die Literaturnobelpreisträger der vergangenen Jahre 2019: Peter Handke (Österreich) „für ein einflussreiches Werk, das mit sprachlichem Einfallsreichtum Randbereiche und die Spezifität menschlicher Erfahrungen ausgelotet hat“ 2020: Louise Glück (USA) „für ihre unverkennbare poetische Stimme, die mit strenger Schönheit die individuelle Existenz universell macht“ 2021: Abdulrazak Gurnah (Tansania /Großbritannien) „für sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten“ 2022: Annie Ernaux (Frankreich) „für den Mut und die klinische Schärfe, mit der sie die Wurzeln, Entfremdungen und kollektiven Fesseln der persönlichen Erinnerung aufdeckt“