Steirischer Agrarlandesrat Hans Seitinger tritt zurück

Der Politiker verlässt nach 20 Jahren im Amt aus gesundheitlichen Gründen die Landesregierung.

Der steirische Agrarlandesrat Hans Seitinger (ÖVP) hat am Donnerstag in Graz nach 20 Amtsjahren überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er nannte gesundheitliche Gründe, ohne ins Detail gehen zu wollen: „Es ist ein dringender Rat meiner ärztlichen Begleiter.“ Seit rund vier Monaten kämpfe er mit seiner Gesundheit und um zu gewinnen, werde er seine politischen Ämter in den kommenden Tagen zurücklegen.

Seitinger war Ende September 2003 Nachfolger des ebenfalls langjährig amtierenden Agrarlandesrates Erich Pöltl in der Regierung von Waltraud Klasnic geworden. Seitinger verantwortete in seiner langen Karriere unter anderem die Ressorts Landwirtschaft, Wohnbau oder auch Wasserwirtschaft.