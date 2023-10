Kampf gegen Missbrauch: Kirche „nicht willens oder nicht fähig“

Der international anerkannte deutsche Kinderschutz-Experte Hans Zollner übt scharfe Kritik am Vatikan. Der Kampf gegen den Missbrauch stehe zu wenig weit oben auf der Prioritätenliste der Kurie, bemängelt der 56jährige Jesuit.

„Unser Problem ist, dass die Leitung entweder nicht willens oder nicht fähig ist, die eigenen Normen umzusetzen und ihre Nachhaltigkeit zu garantieren.“ Zum Auftakt der Synodenversammlung in Rom hat der deutsche Jesuit und Kinderschutz-Experte Hans Zollner den Vatikan wegen der nach seiner Ansicht intransparenten Aufarbeitung von Missbrauchsfällen kritisiert.

In einem Interview für die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift „Publik-Forum“ sagte Zollner, die katholische Kirche habe immer noch „keine Kultur der Rechenschaftspflicht“. Das Thema Missbrauch habe in der Weltkirche keine hohe Priorität.

„Wir mögen den Wunsch und die Vorstellung haben, dass alle Energie für die Bewältigung der Missbrauchskrise aufgewendet wird. In der römischen Kurie, die ein Spiegelbild der Weltkirche ist, steht das aber nicht ganz oben auf der Agenda“, so der Jesuit.

In meisten Ländern Missbrauch kein Thema

Der Kinderschutzexperte Zollner fügte hinzu: „In zwei Drittel aller Länder spielt sexuelle Gewalt - in der Kirche wie in der Gesellschaft - in der öffentlichen Diskussion nicht wirklich eine wichtige Rolle. Man kann dort immer noch hören, sexueller Missbrauch sei ein Problem der angelsächsischen Länder. Obwohl jeder weiß, dass es falsch ist und dass jede Ortskirche vor dem Problem steht.“ Zwar gebe es durch den Generationenwechsel einen „Mentalitätswandel“, doch dieser vollziehe sich „langsam und nicht flächendeckend“. Zollner (56) hatte im Frühjahr die päpstliche Kinderschutzkommission verlassen, weil es dort an Transparenz fehle.