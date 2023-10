Nachhaltiges Investment für leistbaren Wohnraum 

In Österreich wird hochwertiger, leistbarer Wohnraum knapp. Die Folge ist ein Nachfrageüberschuss. Mit einer zertifiziert nachhaltigen Anleihe können private Investor:innen von dieser Entwicklung profitieren.

Wie können private Investor:innen in Zeiten wirtschaftlicher Volatilität und einem weiterhin hohen Inflationsniveau ihr Portfolio stärken? Als mögliche Alternative bei der Geldanlage stehen dafür Anleihen mit Immobilienbezug zur Auswahl. Sie bieten einen fixen Zinssatz über einen klar definierten Zeitraum. Bestimmte Personengruppen (z.B. Unternehmer, Freiberufler) können dabei unter Umständen zusätzlich durch Geltendmachung des Gewinnfreibetrags die persönliche Rendite steuerlich optimieren.

Attraktive Branche und Fixverzinsung

Experten rechnen damit, dass Wohnimmobilien in Österreich aufgrund hoher Bau- und Grundstückspreise, steigender Zinsen und strengerer Kreditvergaben teuer bleiben. Dadurch werden Mietwohnungen noch stärker als bisher nachgefragt. Besonders in Städten wie Wien, Graz, Linz und Salzburg ist hochwertiger, leistbarer Wohnraum besonders begehrt. Es droht eine Wohnraumverknappung. Mit Investitionen mit Immobilienbezug können auch private Personen von dieser Entwicklung profitieren. Eine Variante dabei sind zertifizierte nachhaltige Anleihen wie die mittelfristige „IFA AG 6,75% Nachhaltigkeitsanleihe 2023-2028“ (ISIN AT0000A36Q50). Als Österreichs größter Anbieter für Investitionen mit Immobilienbezug schafft IFA AG seit über vier Jahrzehnten geförderten Wohnraum.

Aber beachten Sie stets: Eine Veranlagung in Schuldverschreibungen ist dennoch mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden.

Nachhaltigkeit: Investment für umweltfreundlichen Wohnraum

Neben der Rendite rückt bei der Geldanlage auch der soziale und ökologische Mehrwert immer stärker in den Fokus. Die Idee des nachhaltigen Wirtschaftens ist bei vielen Menschen angekommen. Nicht nur mit dem persönlichen Lebensstil, auch mit der Geldanlage lässt sich die Zukunft verantwortungsbewusst gestalten. ESG-Kriterien spielen dabei eine große Rolle. Eine einheitliche Definition dafür, was eine nachhaltige Geldanlage ausmacht, gibt es jedoch noch nicht. Wertvolle Anhaltspunkte können dabei namhafte Zertifizierungen bieten – wie das Österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte, mit dem auch die „IFA AG 6,75% Nachhaltigkeitsanleihe 2023-2028“ ausgezeichnet ist. Jedes Investment in diese Anleihe trägt zur Schaffung von umweltfreundlichen Immobilien sowie gefördertem und leistbarem Wohnraum in Österreich bei. IFA verfolgt bei allen Aktivitäten eine konsequente Nachhaltigkeitsstrategie.

Vom Gewinnfreibetrag profitieren

Unternehmer (Einzel- oder Personengesellschaft), Freiberufler, Land- und Forstwirt oder Gesellschafter einer GesmbH (mit einer Beteiligung von mehr als 25%) können die Vorteile des Gewinnfreibetrages gem. § 10 EStG nutzen und somit Ihre Einkommensteuerbelastung reduzieren – unter anderem indem sie bis einschließlich 14. Dezember 2023 bestimmte Wertpapiere anschaffen. Auch die „IFA AG 6,75% Nachhaltigkeitsanleihe 2023-2028“ berechtigt zur Berücksichtigung des Gewinnfreibetrags §10 EStG, wodurch die persönliche Rendite zusätzlich optimiert werden kann. Als weiterer Vorteil kann die Anleihe zur Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen §14 EStG herangezogen werden. Zudem besteht seitens der Emittentin IFA AG eine Rückkaufsverpflichtung während der Laufzeit zu einem Rückkaufspreis von 90% des Nennbetrages.

IFA AG 6,75% Nachhaltigkeitsanleihe 2023-2028 Fixverzinsung von 6,75% p.a. Laufzeit bis 28. Februar 2028 Mindestinvestment von 10.000 Euro Gesamtvolumen von 10 Millionen Euro Zinszahlungen erfolgen halbjährlich im Nachhinein Rückzahlung am Ende der Laufzeit zu 100% des Nennbetrages Bei einer Zeichnung fällt kein Agio (Aufschlag) an

Wichtige Hinweise:

Für weitere Informationen zum Gewinnfreibetrag sowie ob tatsächlich ein Anspruch besteht, kontaktieren Sie bitte Ihre Steuerberatung. Für die Geltendmachung des Gewinnfreibetrags sind Anleihegläubiger:innen selbst verantwortlich und übernimmt die Emittentin dafür keine Gewähr. Diese Information dient ausschließlich Werbe- und Informationszwecken, sie ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung dar und ersetzt keine Anlageberatung. Der Kauf oder die Zeichnung der IFA AG Nachhaltigkeitsanleihe erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der FMA am 31.08.2023 gebilligten Prospekts, welches bei IFA Institut für Anlageberatung Aktiengesellschaft, Grillparzerstr. 18-20, 4020 Linz erhältlich und unter www.ifainvest.at veröffentlicht wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Informationen zu den Risiken, wie dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals und auch Risiken im Zusammenhang mit Teilschuldverschreibungen, bei denen eine bestimmte Verwendung der Erlöse vorgesehen ist, („grüne“ oder „nachhaltige“ Anleihen) finden Sie unter Punkt B (Risikofaktoren) des Prospekts. IFA Invest GmbH ist ein vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH und werden sämtliche Finanzinstrumente unter der Haftung und für Rechnung der DonauCapital Wertpapier GmbH vermittelt.

Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG:

Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.