„Standard“-Chefredakteur Martin Kotynek verlässt die Zeitung

Ein Team soll künftig die Zeitung leiten.

Nana Siebert, Petra Stuiber und Rainer Schüller, bisher stellvertretende Chefredakteure, führen nun als Team die Redaktion.

Nach sechs Jahren ist Schluss: „Standard“- Chefredakteur Martin Kotynek geht – im gegenseitigen Einvernehmen mit Herausgeber Oscar Bronner und Vorstand Alexander Mitteräcker, wie es heißt. Bis auf weiteres übernehmen Nana Siebert, Petra Stuiber und Rainer Schüller, die alle bisher als stellvertretende Chefredakteurinnen und Chefredakteure fungierten. Sie leiten nun als Team die Redaktion.

Kotynek war im Herbst 2017 von „Zeit Online“ zur österreichischen Tageszeitung gekommen, zuvor war der studierte Neurobiologe auch bei der „Süddeutsche Zeitung“ tätig. Zum Zeitpunkt seines Antritts war er der Jüngste in der Riege der österreichischen Tageszeitungschefs. Er habe die Integration von Print und Online vollendet und eine moderne Zeitung entwickelt, lobt „Standard“-Vorstand Alexander Mitteräcker. Aber: „In letzter Zeit hatten wir unterschiedliche Sichtweisen hinsichtlich unserer Möglichkeiten am Markt und wie wir diesen begegnen sollten – weshalb wir in bestem Einvernehmen und freundschaftlich auseinandergehen.“ (APA/red.)