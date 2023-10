Urlaub: Höchstgericht nimmt Arbeitgeber in die Pflicht

Arbeitgeber müssen die Beschäftigten zum Urlaubsverbrauch auffordern, entschied der OGH – sonst gibt es keine Verjährung. Was ändert sich dadurch in der Praxis?

Wien. Wann verjähren Urlaubsansprüche? Gesetzlich ist das – scheinbar – klar geregelt. Eine im Sommer ergangene Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zwingt Unternehmen dennoch zum Umdenken.. Zwar gilt immer noch die faktisch dreijährige Verjährungsfrist ab dem Entstehen des Urlaubsanspruchs, das steht so im Gesetz. Aber: Falls Unternehmen ihre Beschäftigten nicht zum Urlaubsverbrauch auffordern und auf die drohende Verjährung hinweisen, verjährt der Anspruch nicht (8 ObA 23/23z; „Die Presse“ berichtete).

Das heimische Höchstgericht folgt damit aktueller EuGH-Judikatur (C-120/21). Entsprechende Tendenzen gab es schon früher.: So war auch bisher unstrittig, dass Urlaub nicht verjährt, solang man ihn nicht konsumieren kann, etwa wegen eines langen Krankenstandes. Dass es auch auf eine Aufforderung, Urlaub zu nehmen, ankommen kann, wurde in Einzelfällen ebenfalls bejaht (z. B. C-684/16). Insofern kommt die Klarstellung nicht wirklich überraschend. Sie nimmt Firmen aber noch stärker in die Pflicht als bisher angenommen.