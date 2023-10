Eine junge Frau liegt im Krankenhaus - offenbar nach einer Kontrolle durch sogenannte Sittenwächter. Der Iran kritisiert die Reaktion westlicher Politiker scharf. Die westlichen Länder sollten sich lieber um ihr eigenes Gesundheitssystem kümmern.

Der Iran reagierte am Donnerstag auf die Kritik des Westens an seiner Behandlung von Frauen. Menschenrechtsgruppen berichteten, dass sich ein junges Mädchen nach einer Konfrontation mit Sittenwächtern in der Teheraner U-Bahn in einem kritischen Zustand im Krankenhaus befände und im Koma liege keinen Hijab tragen. Die 16-jährige Armita Geravand könne das gleiche Schicksal erleiden wie Mahsa Amini, eine 22-jährige Frau, deren Tod im Koma letztes Jahr im Gewahrsam der Sittenpolizei monatelange landesweite Proteste auslöste.

Teheran dementiert Berichte von Menschenrechtsaktivisten, wonach Geravand am Sonntag bei einer Konfrontation mit Beamten verletzt wurde, die die islamische Kleiderordnung des Landes durchsetzen. Der Sprecher des Außenministeriums, Nasser Kanaani, kritisierte die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Deutschland für ihre Äußerungen in der vergangenen Woche zu Frauenrechten im Iran und zum Fall Geravand. „Anstatt interventionistische und voreingenommene Bemerkungen zu machen und unaufrichtige Besorgnis über iranische Frauen und Mädchen zum Ausdruck zu bringen, sollten Sie sich besser um das US-amerikanische, deutsche und britische Gesundheitspersonal und die Patienten kümmern und ihre Situation angehen“, schrieb er auf der Social-Media-Plattform X.

Der stellvertretende US-Sondergesandte für Iran, Abram Paley, schrieb am Mittwoch auf X, dass Washington die Nachrichten über Geravands Zustand aufmerksam verfolge. „Betroffen und besorgt über Berichte, dass die sogenannte Sittenlpolizei des Iran die 16-jährige Armita Geravand angegriffen hat“, sagte Paley. „Wir stehen weiterhin an der Seite des mutigen Volkes Irans und arbeiten mit der Welt zusammen, um das Regime für seine Missbräuche zur Rechenschaft zu ziehen.“

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hatte auf X geschrieben: „Wieder einmal kämpft eine junge Frau im #Iran um ihr Leben. Nur weil sie in der U-Bahn ihre Haare gezeigt hat.“

Neues Hijab-Gesetz

Aufnahmen einer Überwachungskameria, die von der staatlichen Nachrichtenagentur Irna geteilt wurden, zeigten Geravand ohne Kopftuch, begleitet von zwei Freundinnen, die vom U-Bahn-Bahnsteig auf den Zug zugingen. Beim Betreten der Kabine sieht man, wie eines der Mädchen sofort zurückweicht und nach dem Boden greift, bevor ein anderes Mädchen von Passagieren bewusstlos aus der Kabine gezerrt wird. Die Teheran Metro Operating Company teilte Irna mit, dass die Aufnahmen keine Anzeichen eines verbalen oder physischen Konflikts zwischen Fahrgästen oder Mitarbeitern des Unternehmens zeigten.

Zwei prominente Menschenrechtsaktivisten teilten der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch mit, dass Geravand nach einer Auseinandersetzung mit den Sittenwächtern in der Teheraner U-Bahn wegen Verstoßes gegen das Hijab-Gesetz ins Koma gefallen sei. Iranische Behörden erklärten hingegen, Garawand sei wegen „niedrigen Blutdrucks“ in der U-Bahn ohnmächtig geworden - es habe keinerlei Auseinandersetzung mit Sicherheitskräften gegeben. Am Montag war nach Angaben der reformorientierten Zeitung „Shargh“ eine für sie tätige Journalistin vorübergehend festgenommen worden, die zu dem Fall recherchierte. Sie ist demnach mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Von den Vereinten Nationen ernannte Menschenrechtsbeauftragte äußerten letzten Monat ihre Besorgnis über ein neues Hijab-Gesetz im Iran, das neue Strafen für Frauen vorsieht, die in der Öffentlichkeit keinen Hijab tragen. Aminis Tod im September 2022 löste wochenlange landesweite Proteste gegen die Regierung aus, die schwersten Unruhen im Iran seit Jahren, und führte zu einem strengen Vorgehen der Behörden. Die theokratische Regierung des Iran hat Beschränkungen für die Kleidung von Frauen eingeführt, seit eine Volksrevolution 1979 den säkularen und vom Westen unterstützten Schah abgesetzt hatte. (Reuters)