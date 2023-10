Mehr Ausbildungsplätze sollen Personallücke in Kindergärten schließen

Über 13.000 Fachkräfte werden in Österreichs Kindergärten bis 2030 gebraucht. Das Bildungsministerium startete deshalb eine Ausbildungsoffensive an Kollegs für Erwachsene.

Bis 2030 werden an den Kindergärten 13.700 zusätzliche Fachkräfte benötigt. Die angekündigten Ausbaupläne der Regierung sind hier noch nicht eingerechnet, in der Praxis gibt es schon jetzt zu wenig Personal. Das Bildungsministerium hat deshalb eine Ausbildungsoffensive gestartet, um den zusätzlichen Bedarf zu decken. Die Zahlen würden zeigen, dass die Bemühungen greifen, betonte Ressortchef Martin Polaschek (ÖVP) am Donnerstag vor Journalisten.

Regulär werden Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen an den Bundesbildungsanstalten für Elementarpädagogik (Bafep) ausgebildet, vor allem an den fünfjährigen Langformen mit Maturaabschluss. Aus diesen gehen derzeit allerdings nur 55 Prozent der Absolventinnen und Absolventinnen nach der Matura tatsächlich in den Kindergarten. An den Bafeps gibt es außerdem noch Kollegs für Erwachsene, wegen der deutlich höheren Übertrittsraten in den Beruf wurden hier bereits in den vergangenen Jahren die Plätze ausgebaut.

8750 zusätzliche Fachkräfte ausgebildet

Auf diese Schiene will das Ministerium auch weiterhin setzen. Bis 2030 soll es über die Kollegs 6300 zusätzliche Absolventinnen und Absolventen geben. Zusätzlich wurden verschiedene Angebote für Quereinsteiger geschaffen, die das Ministerium neuerdings über sein Quereinsteiger-Portal „Klasse Job“ offensiv bewirbt. Dazu kommt noch das Programm „Elementar+“, über das sich Assistenzkräfte zu gruppenführenden Pädagoginnen und Pädagogen weiterbilden lassen können. Insgesamt sollen über diese Angebote bis 2030 für das Berufsfeld 8750 zusätzliche Fachkräfte ausgebildet werden.

Dazu kommen noch jene 7000 Absolventinnen und Absolventen der Bafep-Langformen, die realistischerweise nach dem Abschluss im Kindergarten arbeiten. Mittelfristig soll der Anteil an Absolventen, die ins Feld gehen, auf 75 Prozent gesteigert werden, was noch zusätzliches Personal brächte. Dabei setzt man auf bessere Rahmenbedingungen und mehr Praxisnähe in den Lehrplänen. „Wir sind hier auf einem richtigen und guten Weg, Personal zur Verfügung zu stellen“, fasste die zuständige Sektionschefin Margareta Scheuringer zusammen.

Ausbau der Kindergartenplätze noch nicht berücksichtigt

Polaschek räumte allerdings ein, dass der von der Regierung angekündigte Ausbau der Kindergartenplätze bei diesem „Maßnahmenbündel“ noch nicht berücksichtigt ist. Auch die aus der Praxis vehement eingeforderte Verbesserung der Rahmenbedingungen wie etwa kleinere Gruppen bildet sich in diesen Zahlen nicht ab. In diesem Fall würden laut einer vom Ministerium beauftragten Studie bis 2030 sogar bis zu 20.000 zusätzliche Fachkräfte gebraucht. Sobald ein konkreter Ausbauplan für die Kindergartenplätze vorliege, „haben wir aber die Möglichkeit, entsprechend mehr Plätze zur Verfügung zu stellen“, betonte Polaschek.

Damit das Fachpersonal im Feld bleibt, müssten freilich auch die Arbeitsbedingungen in den Kindergärten passen, räumte Polaschek ein. Für diese sind - mit Ausnahme der Ausbildung des Personals - zwar die Länder zuständig. Man sei aber in engem Austausch und arbeite im Rahmen des EU-Programms „Instrument für technische Unterstützung (TSI)„ auch gemeinsam mit Bundesländern, Sozialpartnern und anderen wichtigen Akteuren daran, die Rahmenbedingungen bundesweit zu verbessern. Aus der Praxis kommt regelmäßig Kritik an zu großen Gruppen und schlechten Betreuungsschlüsseln, zuletzt hat das Personal der Kindergarten mehrmals für bessere Rahmenbedingungen demonstriert.

Lob und Kritik

Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung begrüßen Polascheks Pläne und loben sie als weiteren Schritt zur Stärkung frühkindlicher Bildung. Kritik kommt hingegen vom ÖGB. Die angekündigten zusätzlichen Ausbildungsplätze seien bei Weitem zu wenig, um den Fachkräftemangel in den Kindergärten zu beheben. Außerdem bräuchte es bessere Arbeitsbedingungen und Anreize, um qualifizierte Fachkräfte in diesem Bereich zu halten und neue zu gewinnen, so ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann. (APA)