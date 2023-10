Unruhe im ORF: „Rücktritt aus Hoffnungslosigkeit“

Der ORF-Radio-Außenpolitikchef Hartmut Fiedler legt seinen Posten zurück. Das soll mit den Arbeitsbedingungen im multimedialen Newsroom zu tun haben.

Hartmut Fiedler hat seine Funktion als ORF-Radio-Außenpolitikchef zurückgelegt. Er habe seine Entscheidung am Mittwoch den ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten bei einer Tagung in Wien mitgeteilt, berichteten die „Salzburger Nachrichten“ am Donnerstag. Mittlerweile bestätigte der ORF die Personalia und ließ wissen: „Im Zuge der derzeit laufenden multimedialen Neuorganisation der ORF-Information wird in den kommenden Wochen wie geplant ein neues multimediales Auslandsressort ausgeschrieben und besetzt.“

Fiedlers Rücktritt soll den „SN“ sowie „Der Standard“ zufolge mit den Arbeitsbedingungen im multimedialen Newsroom zu tun haben, in einer internen Mail von Korrespondentinnen und Korrespondenten sei von einem „Rücktritt aus Hoffnungslosigkeit“ die Rede.

Seit über einem Jahr ist der multimediale ORF-Newsroom für TV, Radio und Online bereits in Betrieb. Die Neuorganisation ist aber auch schon lange in Arbeit. Drei Chefredakteursposten und Stellvertreter sollen besetzt werden. Als Kandidaten werden APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger, ORF Hörfunk-Chefredakteurin Gabi Waldner-Pammesberger sowie Newsdesk-Leiter Sebastian Prokop gehandelt. Auch ein neues multimediales Auslandsressort ist ausgeschrieben und besetzt. Fiedler galt bisher als klarer Favorit für den Job. Für den ORF war Fiedler seit 1988 in unterschiedlichen Positionen tätig, darunter als Korrespondent in den ORF-Büros in Washington und Berlin. (APA/red.)