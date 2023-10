Gut gerüstet für die Inflation

Weshalb den Notenbanken der Kampf gegen die Inflation vermutlich nicht gelingen dürfte, erklärt Portfoliomanager Nick Clay. Er setzt deshalb auf eine sehr selektive Aktienauswahl.

Wien. Die Folgen der steigenden Zinsen werden immer mehr sichtbar. So trüben sich die Konjunkturaussichten zunehmend ein. Allein in der Eurozone sank der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im September auf 48,5 Punkte und lag damit den dritten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50.

Doch nicht alle Marktbeobachter stimmt das ausschließlich skeptisch. Nick Clay, Portfoliomanager des Redwheel Responsible Global Income Fund, kann der Entwicklung auch Positives abgewinnen. „In Zeiten der Niedrigzinsphase kostete Wachstum praktisch nichts, weshalb unserer Meinung zufolge sehr viel Kapital wenig effizient eingesetzt wurde“, sagt Clay im Gespräch mit der „Presse“. Nun, da aufgrund höherer Zinsen vor allem fremdfinanziertes Wachstum wieder etwas koste, müsse Kapital effizienter eingesetzt werden.