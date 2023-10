Die Waffenhelfer der Ukraine schwächeln

Das Waffendepot des Westens schrumpft. Auch der Rückhalt in den USA. Und Deutschland zögert wieder einmal bei der Lieferung neuer Waffen.

Wien/Kiew. Auf den Schlachtfeldern der Ukraine könnte bald Munition verfeuert werden, mit der eigentlich Houthi-Rebellen im Jemen auf ihre Feinde schießen wollten. Und das kam so: Die US-Marine hatte Ende 2022 im Golf von Oman 1,1 Millionen Schuss Munition beschlagnahmt, die nach Darstellung der Amerikaner aus dem Iran stammten und zu deren Verbündeten im Jemen verbracht werden sollten. Allerdings untersagt ein UN-Embargo die Bewaffnung der Houthis. Die USA haben sich nun entschlossen, die konfiszierte Ware an die Ukraine zu liefern. Es handelt sich dabei um Munition vom Kaliber 7,62 Millimeter, wie es auch in alten Kalaschnikow-Sturmgewehren Standard ist, die in der ukrainischen Armee verbreitet sind. Die Amerikaner sprachen angesichts der Weitergabe beschlagnahmter Munition von einer Premiere, allerdings gab es schon früher unbestätigte Berichte, dass auch Artilleriegeschosse und Granatwerfer aus dem Iran ihren Weg in die Ukraine gefunden haben könnten.