Morgens im Dunkeln, wenn die Autoalarme schrillen

Der Kollege hat ein Upgrade erfahren, während andere von einem Reset träumen.

Der Online-Chef hat Geburtstag gefeiert, und ein Kollege merkte an, dass es sich bei ihm wohl um ein Update handle und nicht um einen schnöden Geburtstag. „Eher ein Upgrade“, meinte der Beglückwünschte, und wir Umstehenden fanden das rasend lustig. Zumindest jene unter uns, die sich noch an Schreibmaschinen erinnern können, also an eine durch und durch analoge Welt.

Begriffe aus der Computerwelt auf den Alltag umzulegen sorgt bei Jugendlichen nicht einmal für ein müdes Lächeln, aber es ist eine gute Methode, um sich verständlich zu machen. Ist man verfügbar, aber nicht aktiv, so befindet man sich etwa auf „Standby“. Idealerweise liegt man dabei bewegungslos auf dem Sofa und gibt nur ab und zu ein Geräusch von sich. Grimmig wird es, wenn man im „Off-Modus“ ist, dann geht gar nichts mehr. Nicht zu verwechseln mit dem Tiefschlaf (Shutdown), der nicht einmal durch einen Handyalarm der Sorte Autoeinbruchsalarm unterbrochen werden kann.

In der Früh zu verschlafen ist denkbar unangenehm, daher wird der Weckton möglichst laut gestellt und in Fünf-Minuten-Abständen programmiert. So schrillen zwischen sechs und 7.30 Uhr viele Alarmsirenen durch den dunklen Morgen und wecken die gesamte Nachbarschaft, aber nicht jene, die sie bestellt haben. Ein Phänomen, das vor allem Autodieben nützt, denn an einen echten Einbruch glaubt in der Gegend niemand mehr.

Dem Neustart am Morgen muss wegen der Wirkungslosigkeit des Weckers dann eben manuell nachgeholfen werden. Läuft das Hochfahren nicht ganz rund, hilft nur noch ein Reset, das Zurücksetzen auf eine Art Originalzustand. Dabei gehen aber die letzten Änderungen verloren, daher bleiben Schlüssel und Geldbörse leider daheim liegen.

