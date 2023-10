Österreicher wollen im Schnitt 33 Stunden arbeiten

Nur 30 Prozent der Befragten möchten 35 Stunden oder mehr pro Woche arbeiten. Für knapp 80 Prozent ist die Work-Life-Balance „sehr“ oder „eher wichtig“

Die Österreicher wollen im Durchschnitt 32,7 Stunden in der Woche an 4,3 Tagen arbeiten. Nur 30 Prozent der Befragten möchten 35 Stunden plus in der Woche jobben, ergab eine aktuelle Erhebung des Linzer Meinungsforschungsinstituts IMAS. Denn für 78 Prozent ist die Work-Life-Balance „sehr“ oder „eher wichtig“, hieß es in der am Freitag veröffentlichten Umfrage.

Je nach Beschäftigungsgrad unterscheidet sich das Ausmaß an gewünschter Wochenarbeitszeit. So möchten Österreicher in Vollbeschäftigung eine 35-Stunden-Woche, Teilzeitkräfte am liebsten 26,5 pro Woche arbeiten. 35 Prozent der Bevölkerung könne sich vorstellen, im Homeoffice zu arbeiten. Besonders hoch ist dieser Anteil in der Altersgruppe der 16- bis 34-Jährigen (57 Prozent). Mit zunehmenden Alter sinkt diese Bereitschaft, bei der Generation 60 plus liegt der Anteil bei zwölf Prozent. Grundsätzlich sagt aber die Mehrheit der Österreicher (54 Prozent) „Nein“ zum Homeoffice, elf Prozent machten keine Angaben. Und in der Gruppe derer, die sich ein Arbeiten daheim vorstellen können, wollen die meisten dies nur zwei Tage pro Woche (33 Prozent). Im Durchschnitt ergab die Umfrage 2,8 Homeoffice-Tage.

Keine klare Präferenz beim Thema Sonntagsöffnung

Beim Thema Sonntagsöffnung zeigten 41 Prozent „kaum Präferenz“ und 40 Prozent „tendenziell Präferenz“. Was 78 Prozent der Befragten freilich schon „sehr“ oder „eher wichtig“ ist, dass an Sonntagen Restaurants geöffnet sind. Und auch wenn selbst der Wunsch nach weniger Arbeitszeit besteht, möchten man generell doch, dass der Dienstleistungssektor werktags zum Teil auch samstags (Geschäfte) ganztags offenhält. Und Kultur- und Freizeiteinrichtungen sollten an Wochenenden besucht werden können. Bereits im Mai wurden 1028 Personen aus der österreichischen Bevölkerung ab 16 Jahren persönlich befragt. (APA)