Das „Schaufenster“ vom 14. Juni 2024

Hier finden Sie die gesamte Ausgabe des „Schaufenster“-Magazins, das am Freitag der „Presse“ beiliegt, zum Durchblättern. Diesmal sind wir zu Besuch bei Clara Heinrich, die als Lyrikerin und Marktgärtnerin mit Wortstämmen und Gemüsewurzeln vertraut ist.

Es gibt ja diese Tage mit Katerstimmung ohne Alkoholgenuss. Ich schreibe Ihnen also am vergangenen Montag – Sie verstehen schon. Dass ich relativ viel Zeit in Frankreich verbringe, wissen Sie, glaube ich, auch. Der Sonntag brachte neben vielem anderen die Ankündigung von Neuwahlen im Expressmodus noch vor den Olympischen Spielen, alors ça!

In Aufruhr ist dort gerade aber auch die Modewelt, denn Virginie Viard, seit fünf Jahren Karl Lagerfelds Nachfolgerin an der Kreativspitze des Hauses Chanel, verlässt eben dieses, und der wohl prominenteste Designerposten der Branche ist vakant. Einige hatten gleich nichts Besseres zu tun, als Viard mangelndes Talent vorzuwerfen, dabei könnte sie, wie man munkelt, als 62-Jährige einfach die Gelegenheit ergriffen haben, sich aus dem Berufsleben zurückzuziehen. Nicht jeder muss und möchte, wie Lagerfeld oder Giorgio Armani, bis Mitte achtzig zehn Kollektionen im Jahr verantworten.

Die Liste möglicher Nachfolger wächst stündlich, von Pierpaolo Piccioli (gerade weg von Valentino) bis Hedi Slimane (bald weg von Celine?) ist einiges dabei. Jemand mit viel Fantasie brachte Rihanna ins Spiel, andere schwören, man werde eine Überraschung erleben. Ist Ihnen das zu viel der Aufregung – oder die Pariser Mode ganz egal? Verbringen Sie ein geruhsames Gemüsestündchen mit Lyrikerin und Gärtnerin Clara Heinrich: Anna Burghardt traf sie für die Titelgeschichte dieser Ausgabe.

Ihr Daniel Kalt

