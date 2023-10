Warum im Ukraine-Krieg kaum deutsche Panzer zum Einsatz kommen

Westliche Panzer sind bei der ukrainischen Gegenoffensive nicht mehr an vorderster Front zu sehen. Das hat einen Grund: Es fehlt an Unterstützung aus der Luft.

Nur wenige Tage nach Beginn der ukrainischen Gegenoffensive im Juni konnte der Kreml bereits eine wichtige Trophäe präsentieren, nämlich den ersten Leopard-2-Panzer, aus dem Rauch und Flammen aufstiegen. Der deutsche Kampfpanzer war im Konvoi mit anderen gepanzerten Fahrzeugen aus westlicher Produktion an der Saporischschja-Front in feindliches Artilleriefeuer geraten.

Das russische Verteidigungsministerium schlachtete damals den Triumph aus - als Beginn einer Vernichtungsserie westlicher Ausrüstung im Ukraine-Krieg. In Europa und in den USA befürchtete man schon Schlimmes und kritisierte die Militärführung in Kiew. Sie sei nicht fähig, nach Nato-Standard, Operationen verbundener Kräfte durchzuführen. US-Medien zitierten hochrangige Beamte, die von einer viel zu langsamen Offensive sprachen und die Gesamtstrategie der Ukraine in Zweifel zogen. „Ich würde den Kritikern empfehlen, den Mund zu halten“, entgegnete der damalige ukrainische Außenminister, Dmytro Kuleba forsch.

Nur wenige Panzer zerstört