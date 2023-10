Eine Hommage an Kameruns Frauen

Djaïli Amadou Amals Protagonistin kämpft sich durch eine von Träumen und Zwängen gezeichnete Gesellschaft.

Es sind äußerst schwierige Lebensbedingungen, mit denen Frauen in den nördlichen Bergregionen Kameruns konfrontiert sind. Die Auswirkungen des Klimawandels lassen die Ernte knapp werden, und die Männer sind abwesend – teils getötet, teils verschleppt von Boko Haram. Als wäre das Leben für die Frauen nicht ohnehin bereits hart genug, kommt es regelmäßig zu Übergriffen seitens der Terrorgruppe.

Auch Faydés Mutter kämpft ums Überleben, und dennoch wäre es ihr lieber, ihre älteste Tochter würde das Dorf nicht verlassen, um in Maroua, der nächstgelegenen Stadt, für eine wohlhabende Familie als Hausmädchen zu arbeiten. Zu gut kann sich die Mutter an ihre eigenen schlechten Erfahrungen in der Stadt erinnern. Letztlich bleibt jedoch kein anderer Ausweg, um das Überleben der Familie zu sichern.