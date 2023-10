Gedämpfte Stimmung gepaart mit vorsichtigem Optimismus

Zinsen, Baukosten, ESG und Renditeerwartungen bestimmten die Gespräche auf der Expo Real. Ein erstes Stimmungsbild aus München von Europas größter Immobilienmesse.

Die Delle im Mauerwerk des Immobilienmarkts ist derzeit nicht zu übersehen. Gedämpfte Grundstimmung war daher auch vom 4. bis 6. Oktober am Messegelände München zu verspüren, wenngleich an gewissen Ständen Optimismus aufflackerte. 1856 Aussteller auf der Expo Real bedeuteten einen leichten Rückgang zum Vorjahr. Die Hallen Europas größter Immobilienmesse waren dennoch gut besucht, aber eben nicht mehr überrannt wie in einigen Jahren zuvor.

Die Lageberichte der internationalen Aussteller variierten je nach Perspektive: Investmentmakler verkündeten Rekord-Transaktionsvolumen, Projektentwickler beklagten Umsatzeinbußen von bis zu 80 Prozent. Es herrsche aber keine Endzeitstimmung; und es spreche auch nichts gegen Neugeschäfte, sehen etwa österreichische Projektentwickler die Situation gelassener als viele deutsche Kollegen.

Angekommen in der neuen Realität

Generell erhärtete sich beim Rundgang durch die Messehallen ein Eindruck: Die Branche ist näher an die herausfordernde Realität der aktuellen Marktsituation herangerückt: Im relativ offen kommunizierten Krisenmodus werden Wege gesucht, um wieder Aufbruchstimmung zu erzeugen. „Die Expo Real bestätigt in einer Zeit des Umbruchs, wie wichtig der persönliche Austausch für die Immobilienbranche ist“, ist zu hören. Und weiter: „Die bisher auf der Messe geführten Gespräche geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus.“

Für 2023 erwarten die meisten Experten freilich keine großen Sprünge mehr am Investmentmarkt. Wenn, dann von „eigenkapitalstarken Privaten“, die gerade jetzt ihre Chance sehen wieder auf den Markt zu drängen. Angesprochen auf den prognostizierten Rückgang beim Wohnungsbau in den kommenden Jahren, sagt ein heimischer Immobilienexperte: „Wenn man die aktuellen Renditevorstellungen, die manche Käufer hätten, umlegt auf ein Neubauprojekt, könnte man es damit nicht einmal hinbauen.“ Das ginge sich allein von den Baukosten schon nicht aus – so könne eben nichts entstehen.

Die größten Herausforderungen für die Branche sind zweifellos der rapide Anstieg der nun hohen Zinsen, hohe Baukosten, der Klimawandel und damit die Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes im Bau und Betrieb von Gebäuden. Wie sich die kürzlich in Kraft getretene EU-Taxonomie-Verordnung auf ESG-Bauprojekte auswirken wird, lasse sich noch nicht abschätzen, hört man in den meisten Gesprächen. Dass aus Klimarisiken jedenfalls Klimachancen entstehen können, ist Expo Real-Projektleitern Claudia Boymanns überzeugt: Für die Branche sei es daher nun wichtig, „umzudenken und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.“

Fakt ist: Die Immobilienbranche sieht sich mit einer der angespanntesten Zeiten seit langem konfrontiert: Stagnierende Bauvorhaben, Preisverfall, Inflation – „die Problemstellungen sind vielfältig. Genau aus diesen Gründen haben die Teilnehmer hier in München drei Tage den Austausch und das Gespräch gesucht“, meint Stefan Rummel, CEO der Messe München abschließend.